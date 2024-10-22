Лекарства для гипертоников хотят сделать доступнее

Каждый третий взрослый россиянин страдает от повышенного артериального давления. Гипертония приводит к инфарктам и инсультам, становится причиной миллионов преждевременных смертей. Особенно опасна она в сочетании с другими заболеваниями. Бороться с «тихим убийцей» необходимо комплексно — сделать лекарства для гипертоников доступнее, масштабировать удачный опыт регионов на всю страну и рассказывать о рисках в социальной рекламе. Об этом 22 октября депутаты, представители ведомств, врачи и эксперты говорили на круглом столе Комитета Госдумы по охране здоровья, посвященном борьбе с артериальной гипертензией.

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Рассказать о рисках

Артериальная гипертензия (гипертония), то есть повышенное артериальное давление, может стать причиной острой сердечной недостаточности, инсульта и других болезней сердца и сосудов. Часто люди уходят из жизни в самом активном возрасте. Ежегодно в мире гипертония становится причиной 10 миллионов преждевременных смертей, около 200 миллионов получают инвалидность, рассказал на круглом столе глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Гипертонию включили в официальный перечень социально значимых заболеваний. Но системных способов борьбы с заболеванием на федеральном уровне пока нет. Например, россиян можно информировать о рисках с помощью социальной рекламы.

«Это один из элементов, который бы мог помочь», — подчеркнул Башанкаев.

Необходимо качественно и одновременно рассказывать о гипертонии по всей стране, ведь люди доверяют лидерам мнений. Так, в одном из регионов России ролики про инфаркт, инсульт и высокое давление показывали на экранах телевизоров в автобусах. В итоге люди пошли в поликлиники. Лучшие региональные практики, помогающие снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, нужно масштабировать, подчеркнул парламентарий.

Заболевание включили в перечень социально значимых из-за высокого уровня первичной инвалидности, смертности населения, снижения продолжительности жизни заболевших, отметил академик РАН, доктор медицинских наук, доктор фармацевтических наук, профессор Рамил Хабриев. По его словам, почти все заболевания из перечня сейчас имеют действующие целевые программы по борьбе с ними. Гипертония стала исключением. Между тем в 2001 году такая программа существовала и позволила снизить уровень смертей от инсультов и инфарктов на 10-16 процентов. Комплексный подход к борьбе с артериальной гипертензией подразумевает возвращение к федеральной программе, уверен Хабриев.

Расширить помощь

В России болезни сердечно-сосудистой системы занимают около 44 процентов от всех причин смертности, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев. Изменить ситуацию призван федеральный проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. За пять лет он позволил создать в стране сеть региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

Кроме того, россияне, перенесшие инфаркт или инсульт, хирургические вмешательства на сердце, могут рассчитывать на бесплатные кардиологические препараты после выписки из больницы. Количество пациентов, которые получают лекарства за счет бюджета, на 31 процент превышает плановый показатель, отметил Глаголев.

В Минздраве прорабатывают вопрос расширения категорий людей, которые могут претендовать на бесплатные лекарства. В том числе за счет пациентов с гипертонией.

«Мы работаем над вопросом потенциального расширения направлений лекарственного обеспечения», — сказал Глаголев.

Новые направления могут охватить пациентов с сочетанной патологией почек и артериальной гипертензией, мерцательной аритмией при сохраненной фракции выброса, а также с артериальной гипертензией вкупе с хронической сердечной недостаточностью. При этом необходим тщательный анализ различных аспектов, в том числе экономических и фармакологических.

Федеральный проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжат в контексте нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».