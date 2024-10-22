Врачи назвали неожиданные признаки проблем с сердцем

Люди могут годами не подозревать о наличии проблем с сердцем, так как их симптомы могут быть едва заметными, рассказала старшая медсестра-кардиолог Британского фонда сердца (BHF) Синди Джодар. Неожиданные признаки болезней сердечно-сосудистой системы она и терапевт Адил У Хан назвали в беседе с изданием Surrey Live.

© Lenta.ru

По словам Хана, ни в коем случае нельзя игнорировать длительную усталость. Немотивированный упадок сил может быть связан с болезнями сердца, анемией, вирусами или даже с психическим здоровьем. Также, добавил он, должны насторожить боль или дискомфорт в челюсти, шее, спине, животе. Нарушение сердечного ритма, когда пульс кажется слишком быстрым или скачущим, — тоже повод вызвать врача, отметил эксперт.

Хан обратил внимание, что при заболеваниях сердца может появиться такой симптом, как отеки лодыжек и области живота. Требуют немедленного обращения к врачу внезапный обморок, потеря сознания, одышка и повышенное потоотделение в состоянии покоя, особенно если они сопровождаются болью в груди.

Джодар добавила к словам коллеги, что внезапная рвота или ощущение удушья в горле также являются тревожными сигналами.

«Хотя не каждый приступ тошноты означает, что может произойти что-то серьезное, тошнота в сочетании с другими признаками, такими как сильная боль в груди, должна вызывать тревогу», — прокомментировала она.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал о влиянии темного шоколада на сердце. Горький шоколад, вопреки распространенному мифу, не способен растворить атеросклеротические бляшки, предупредил он.