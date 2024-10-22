Тестостерон является основным мужским гормоном, который отвечает за появление вторичных половых признаков. Отсутствие необходимого уровня этого фермента может негативно сказаться на здоровье человека. Об этом сообщил врач-уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин.

По словам специалиста, уровень тестостерона влияет на плотность костей и репродуктивные способности.

Основными симптомами дефицита фермента являются дряблость кожи, выпадение волос, увеличение груди, а также слабость мышц и хрупкость костей. Кроме того, отличительными признаками дефицита тестостерона являются снижение либидо и резкие перепады настроения. Помимо внешних факторов, у мужчин могут возникнуть повышенная эмоциональность, сентиментальность, перепады настроения и нарушения сна, передает Ufa.Time.ru.

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