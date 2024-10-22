Чем опасны изделия из эпоксидной смолы

Изделия из эпоксидной смолы могут представлять угрозу для человека из-за выделения вредных химических веществ, рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов. Об опасности таких предметов специалист предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

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«Изделия из эпоксидной смолы, такие как украшения, столы или подносы, становятся все более популярными благодаря своей уникальной эстетике и долговечности. Однако они могут представлять угрозу для здоровья из-за выделения вредных химических веществ, которые оказывают негативное влияние на организм человека», — сообщил Панов.

Эксперт напомнил, что в жидком виде смола является токсичным материалом. Он объяснил, что под действием одного из основных компонентов эпоксидной смолы может нарушаться работа эндокринной системы, гормональный баланс, функции репродуктивной системы, включая снижение фертильности, нарушения менструального цикла и даже развитие опухолей. Также этот компонент негативно влияет на мозг и нервную систему, особенно у детей и подростков.

Помимо этого, Панов рассказал, что эпоксидные смолы могут содержать и другие вредные вещества, которые являются аллергенами и могут стать причиной кожных раздражений, дерматитов и аллергических реакций, а при длительном воздействии приводить к возникновению болезней дыхательных путей и печени.

Но и в твердом состоянии смола является источником токсичных летучих соединений в случае, если не соблюдены пропорции объемов отвердителя. Поэтому людям, склонным к аллергическим реакциям или имеющим заболевания дыхательных путей, лучше воздержаться от работы с эпоксидной смолой Алексей Панов кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА «Если при самостоятельном изготовлении украшений или предметов декора, использовались качественные смола и отвердитель, предназначенные для этих работ, а также соблюдены все требования к технологии процесса, изделия не представляют опасности. Важно четко следовать инструкции по применению и использованию смолы и соблюдать требуемый объем отвердителей и других компонентов», — заключил Панов.

16 октября городской пляж на восточном побережье Австралии закрыли после обнаружения на берегу сотен небольших черных шаров неизвестного происхождения. В муниципалитете рассказали, что больше всего находки похожи на шарики смолы, образующейся при контакте нефти с мусором и морской водой.