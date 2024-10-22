Почему горят и краснеют уши

Многие люди замечают, что у них краснеют и горят уши. Происходит это по разным причинам, существуют даже народные приметы, связанные с этим. Врач-терапевт, преподаватель кафедры хирургических болезней медицинского факультета, лектор Российского общества «Знание» Владимир Варнавский объяснил «ФедералПресс», что это может значит с медицинской точки зрения.

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«Когда у человека горят или краснеют уши, это связано с расширением сосудов в коже ушных раковин, что является естественной реакцией организма на различные раздражители», – поясняет эксперт.

Владимир Варнавский отметил, что этот процесс изучался в ряде научных исследований, связанных с терморегуляцией и сосудистыми реакциями. Одним из таких исследований является работа А. Линдквиста и коллег (2019), которые изучали механизмы терморегуляции в условиях стрессовых ситуаций. Они установили, что при эмоциональных или физических нагрузках происходит активация симпатической нервной системы, что приводит к увеличению кровотока в периферических сосудах, в том числе в коже ушей.

По словам врача, эмоциональные факторы, например стресс, стыд, волнение, напрямую связаны с выделением гормонов, таких как адреналин.

Кроме того, изменение температуры окружающей среды может вызывать эффект горящих ушей. При низких температурах кровоток в периферических зонах, таких как уши и нос, уменьшается, а при возвращении в теплую среду сосуды расширяются, что приводит к покраснению кожи.

Аллергические реакции, вызывающие покраснение и ощущение жара в ушах, также являются объектом научных исследований.

Исследования сосудистых нарушений, таких как гипертония и нейроциркуляторная дистония, также показали, что у некоторых людей покраснение ушей может быть признаком более серьезных проблем с кровообращением.

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