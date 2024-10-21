Специалист рассказала, как обнаружить и лечить анемию

Железо – один из самых необходимых человеческому организму микроэлементов. Входит железо в состав гемоглобина, белка, без которого невозможен транспорт кислорода и углекислого газа в организме. Когда число эритроцитов или содержание гемоглобина в них уменьшается, эти клетки крови перестают выполнять свои функции в полном объеме. Они хуже переносят кислород, и это сказывается на работе органов и всего организма. Подобное состояние называют анемией. Как ее можно обнаружить и лечить, рассказала изданию «Вести Подмосковья» руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольга Малиновская, .

Анемия достаточно распространена, она поражает каждого четвертого жителя на планете. В группе повышенного риска женщины, особенно репродуктивного возраста, а также дети и люди, следующие вегетарианской или веганской диете, объяснила специалист.

На анемию указывают достаточно характерные симптомы: это сильная слабость, быстрая утомляемость, снижение работоспособности, бледность, холодные конечности. Появление их требует обращения ко врачу, который поможет установить причины патологии.

Анемия – не самостоятельное заболевание, а состояние, указывающее на ту или иную патологию. Природа патологии может быть разной, и нужно разобраться, что именно провоцирует анемию и назначить подходящую терапию. Самые распространенные анемии – железодефицитные. Анемию может также обусловить кровопотеря – резкая, вызванная травмой или хирургическим вмешательством, или хроническая, связанная с внутренним кровотечением или длительной менструацией. В большинстве случаев организм восстанавливает число эритроцитов самостоятельно, используя для этого «депо» железа в печени, селезенке, костном мозге, подчеркнула Ольга Малиновская.

Другая распространенная причина – недостаточное образование эритроцитов. В норме, они обновляются каждые 4 месяца. Если железа хватать не будет, синтезировать гемоглобин в больших количествах станет затруднительно – это скажется как на качестве, так количестве эритроцитов.

«Диета с небольшим содержанием железа – лишь одна из причин, ведущая к развитию железодефицита и анемии. Однако железа может быть недостаточно и по другим причинам, например, из-за нарушения всасывание железа, вызванного особенностями диеты или приемом некоторых лекарств», - пояснила врач.

Разбираться с причинами анемии необходимо под контролем специалиста. При подозрении на анемию врач назначит общий анализ крови. Следующий этап – оценка содержания железа и уровня его обмена. Кроме того, может быть назначен специальный комплекс исследований «Обмен железа». Он предполагает определение общей и латентной железосвязывающей способностей сыворотки. Для исключения внутреннего кровотечения в кишечнике необходим анализ кала на скрытую кровь.

Терапия и ее длительность зависят от того, что именно спровоцировало анемию. Если проблема связана с железом, врач назначит диету, богатую продуктами с железом, и прием препаратов с этим микроэлементом. С помощью одной только диеты с анемией не справиться, медикаментозная поддержка обязательна, подытожила специалист.