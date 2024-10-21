Постоянную усталость назвали признаком опасной болезни

Дефицит йода в организме может привести сразу к нескольким опасным заболеваниям, в частности к проблемам с щитовидной железой, заявила «Узнай.ру» диетолог Елена Соломатина. По словам врача, нехватку йода часто испытывают жители Центральной России.

Люди, живущие в регионах, которые находятся возле моря, напротив, реже сталкиваются с йододефицитом. Елена Соломатина пояснила, что там йод содержится не только в рыбе или морепродуктах, но и в овощах. При этом нехватка йода представляет огромную опасность как для взрослого, так и для детского организма.

Недостаток йода приводит к снижению синтеза гормонов щитовидной железы. Особенно это заметно у детей. У них возникает отставание в развитии и иногда даже кретинизм, — отметила Елена Соломатина.

Коварность дефицита йода, по словам диетолога, заключается в том, что вовремя распознать симптомы данного заболевания зачастую довольно сложно. Как правило, при данном недуге замедляются все обменные процессы. Люди объясняют недомогания стрессом, возрастными изменениями, а на самом деле причина может быть в йододефицитной анемии и нарушении кровообращения.

Если вы заметили пастозность, отёчность, сухость кожи, выпадение волос, изменение в весе, перепады настроения, низкое давление, тахикардию, тягу к сладкому, то, возможно, вам пора проверить щитовидную железу. Ещё один красноречивый симптом — это обидчивость, раздражительность и постоянная усталость, из-за которой просто нет сил даже общаться с окружающими и выполнять повседневные дела, — подчеркнула врач.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала решать интеллектуальные задачи, разгадывать кроссворды для профилактики деменции. Также она рекомендовала учить стихи, так как тренировка памяти и в целом активная работа мозга отлично помогают избежать деменции.