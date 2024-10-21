Врач развеяла главный миф об аллергии на животных

Аллергия часто возникает на частички кожи, слюну, мочу и выделения сальных желез питомцев, рассказала аллерголог-иммунолог Елена Грек. Главный миф об аллергии на животных она развеяла в беседе с изданием «Доктор Питер».

© Lenta.ru

По словам Грек, иногда организм распознает вещества в выделениях животных как угрозу и начинает вырабатывать особый класс антител — иммуноглобулины класса E (IgE), которые могут вызывать чихание, выделения из носа, кашель, кожные реакции. Она отметила, что аллергия может возникнуть у человека внезапно после тяжелого инфекционного заболевания, сильного стресса или резкой смены окружающей среды.

Главным мифом об аллергии она назвала утверждения, что существуют гипоаллергенные породы животных.

«Среди котов особенно часто упоминают сфинксов, сибирских кошек, рексов и ориенталов. Из собак людям с аллергией советуют выбрать пуделя, бишона фризе, йоркширского терьера или китайскую хохлатую», — перечислила Грек.

Однако, продолжила она, хотя такие породы действительно меньше линяют, не имеют подшерстка и не отличаются обильным слюноотделением, даже полное отсутствие шерсти у питомца не дает страховки от аллергии. Врач объяснила, что аллергены, на которые сильнее всего реагирует человеческий организм, содержится в слюне, сальных железах и перхоти кошек, а также в перхоти, слюне и на коже собак.

Врач отметила, что аллергия может развиться на любых животных, в том числе на хомяков, кроликов, морских свинок, птиц и даже черепах. При этом человек может быть чувствителен к собачьему белку, но вообще не реагировать на кошачий, или наоборот, обратила внимание Грек.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил о неожиданной причине аллергии. По словам врача, солнечный свет, тепло, ультрафиолет или инфракрасное излучение не относятся к аллергенам, однако могут вызывать аллергию опосредованно.