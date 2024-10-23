Остеопат рассказал, как лечить грыжу межпозвоночного диска

Нередко причиной боли в спине становится грыжа межпозвоночного диска. Какими способами можно справиться с этой проблемой, рассказал «Вечерней Москве» руководитель центра лечения боли сети «Клиника Фомина», кандидат медицинских наук, нейрохирург Станислав Тимонин.

© Вечерняя Москва

Консервативное лечение

Консервативное лечение — то есть лечение без операции. Здесь важно помнить, что все препараты должен назначить врач. Самолечение при грыжах противопоказано.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

НПВП являются наиболее часто используемыми лекарствами при грыжах. Они помогают уменьшить воспаление и боль, которая возникает из-за давления грыжи на нервные корешки.

Препараты принимаются короткими курсами (обычно 7–10 дней) и помогают справиться с острой фазой боли. Однако длительный прием может вызвать побочные эффекты со стороны желудка, поэтому важно принимать их после еды и по возможности сочетать с препаратами, защищающими слизистую желудка (ингибиторы протонной помпы).

Кортикостероиды

Кортикостероиды (гормональные противовоспалительные препараты) используются для более сильного и быстрого снятия воспаления. Они обладают мощным эффектом, помогая уменьшить отек вокруг грыжи и тем самым снять давление на нервные корешки.

Кортикостероиды могут применяться перорально (в форме таблеток) или инъекционно (например, при эпидуральных инъекциях непосредственно в область грыжи). Обычно их назначают на короткий период, чтобы избежать побочных эффектов, таких как повышение сахара в крови или ослабление иммунитета.

Антидепрессанты и препараты против нейропатической боли

В некоторых случаях, особенно когда боль становится хронической или переходит в нейропатическую (когда нерв «повреждается» и дает постоянные болевые импульсы), врач может назначить антидепрессанты или препараты от нейропатической боли (антиконвульсанты). Они помогают изменить восприятие боли на уровне центральной нервной системы.

Эти препараты принимают на постоянной основе в течение нескольких недель или месяцев для достижения эффекта. Они также могут помочь при нарушениях сна, связанных с болью, и снизить уровень тревожности.

Физиотерапия и упражнения

Укрепление мышц и растяжка

С помощью физиотерапевта или инструктора ЛФК подбираются упражнения для укрепления мышц спины, пресса и шеи. Это помогает стабилизировать позвоночник и облегчить нагрузку на диски. Специальные мягкие формы активности позволяют сохранять гибкость и силу мышц без дополнительного давления на позвоночник. Хорошо подойдут:

Плавание;

Йога;

Пилатес.

Мануальная терапия и массаж

Помогают снять напряжение и улучшить кровообращение в зоне грыжи, уменьшив боль. Важно, чтобы такие процедуры проводил квалифицированный специалист.

Инъекции и блокады

Врач делает инъекцию стероидов (кортикостероидов) непосредственно в область воспаления или боли, чтобы быстро снять этот процесс и уменьшить симптомы.

Инвазивное лечение

Если консервативное лечение не помогает и боль продолжает мешать нормальной жизни или наблюдаются неврологические нарушения, врач может рекомендовать хирургическое вмешательство. Основные виды операций:

Микродискэктомия — удаление небольшого участка грыжи, который давит на нерв, для снятия боли и возвращения подвижности;

Стабилизирующие операции — сращивание двух позвонков для стабилизации позвоночника с использованием специальных пластин и винтов;

Протезирование диска — замена поврежденного диска на искусственный имплант для сохранения гибкости и подвижности позвоночника.

Реабилитация и профилактика

После операции или при консервативном лечении реабилитация — важный этап выздоровления:

Физиотерапевтические занятия и регулярные упражнения — они помогут восстановить подвижность, силу и гибкость;

Правильная осанка и эргономика — учитесь правильно сидеть, стоять и поднимать тяжести, чтобы избежать перегрузки позвоночника;

Контроль веса — лишние килограммы — дополнительная нагрузка на позвоночник, особенно в поясничном отделе.

Обратитесь к специалисту, если боль в спине или в шее не проходит в течение нескольких дней, мешает повседневным делам или сопровождается неврологическими симптомами (например, слабостью или онемением в конечностях, простреливающей болью в конечностях). Чем раньше будет начато лечение, тем быстрее удастся вернуться к активной и полноценной жизни.