Вирусолог предупредил о скором росте заболеваемости пневмонией в РФ

Возбудители недугов «увеличивают активность» в осенне-зимний период.

Воспаление лёгких чаще будут выявлять и у людей, заразившихся гриппом.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Это связано с тем, что в осенне-зимний период в Российской Федерации, которая относится к северным странам, увеличивается заболеваемость респираторными инфекциями, увеличивается активность возбудителей, которые способны вызывать пневмонию, инфильтрацию лёгочной ткани и воспаление лёгких. Это риновирус, риносинцитиальный вирус, также активность пневмококка не уменьшается, также высокая активность бета-гемолитического стрептококка и микоплазменной инфекции. В связи с тем, что был локдаун, связанный с ковидом, доля РС-инфекции значительно увеличилась — примерно в четыре-пять раз её стало больше по сравнению с доковидными показателями. Это закономерная ситуация, причём подъём заболеваемости внегоспитальными пневмониями наблюдается до появления вирусов гриппа — до циркуляции. Когда вирусы гриппа придут, а это случится достаточно скоро, доля вирусных пневмоний ещё увеличится за счёт гриппа».

В Роспотребнадзоре назвали число привитых от гриппа россиян. С начала кампании по вакцинации, которая стартовала в сентябре, это сделали 45,7 млн человек. В Telegram-канале ведомства сообщается, что за прошедшую неделю число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 3,4% по сравнению с предыдущими семью днями — зарегистрировано свыше 779 тыс. случаев. В Роспотребнадзоре добавили, что уровень заболеваемости COVID-19 в России снизился на 15,5%. В течение недели выявлено более 24 700 случаев инфицирования.