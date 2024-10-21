Академик рассказал, как победить устойчивые к антибиотикам бактерии

Чтобы победить супербактерии, ученым нужно искать альтернативу антибиотикам, поделился с LIFE.ru эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, резистентность бактерий к антибиотикам может действительно подвести человечество к грани выживания.

Врач отметил, что нужно также строго контролировать оборот антибиотиков. Раньше такие медикаменты можно было купить только по рецепту, сейчас же люди покупают в аптеках безрецептурные препараты и употребляют их при любых недомоганиях.

Одно дело, когда рецепт выписывается в условиях профессионального лечения, и другое дело, когда просто человек два дня попил, вроде легче стало и сразу перестал пить. Вот как раз на этом фоне и образуется антибиотикоустойчивая форма бактерий, которая потом уже не поддается лечению, — подчеркнул Онищенко.

Он добавил, что в свое время открытие пенициллина стало настоящим чудом — он помог уменьшить смертность от ран в период Второй мировой войны. В дальнейшем антибиотики начали применять в различных сферах, включая производство белого мяса.

Ранее главврач столичной больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал: эпоха антибиотиков прошла, потому что новые супербактерии резистентны к ним. По его словам, у людей вырабатывается иммунитет к таким бактериям.