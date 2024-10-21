Названа самая опасная форма гастрита

Атрофический антральный гастрит является наиболее опасным видом гастрита. Это состояние фактически является предраковым. Об этом рассказала гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова в интервью NEWS.ru.

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При атрофическом антральном гастрите происходят прогрессирующие атрофические изменения слизистой желудка. Считается, что это худшая форма хронического гастрита, которая чаще всего встречается у мужчин среднего и пожилого возраста. Сухорукова добавила, что болезнь часто протекает бессимптомно.

По словам гастроэнтеролога, голодание как метод лечения гастрита основано на предоставлении желудку «отдыха» от постоянной работы по перевариванию пищи. Также это способствует снижению воспаления и восстановлению слизистой.