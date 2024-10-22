В РФ в 2023 году зарегистрировано более 50 препаратов от заболеваний сердца

Более 50 препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний зарегистрировано в РФ в 2023 году, а также 206 медицинских изделий. Об этом сообщил на заседании комитета по охране здоровья Госдумы заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"Сегодня мы видим достаточно активную регистрацию новых сердечно-сосудистых лекарственных средств, воспроизведенных лекарственных препаратов, это 56 торговых наименований за прошлый год и также 206 медицинских изделий, включая 24 стента, 36 кардиостимуляторов", - сказал Глаголев.

Он отметил, что несмотря на ситуацию с внешними экономическими вызовами, отечественная фарминдустрия активно работает в сфере импортозамещения и создает новые лекарственные препараты.