В РФ в 2023 году зарегистрировано более 50 препаратов от заболеваний сердца

Более 50 препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний зарегистрировано в РФ в 2023 году, а также 206 медицинских изделий. Об этом сообщил на заседании комитета по охране здоровья Госдумы заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
"Сегодня мы видим достаточно активную регистрацию новых сердечно-сосудистых лекарственных средств, воспроизведенных лекарственных препаратов, это 56 торговых наименований за прошлый год и также 206 медицинских изделий, включая 24 стента, 36 кардиостимуляторов", - сказал Глаголев.
Он отметил, что несмотря на ситуацию с внешними экономическими вызовами, отечественная фарминдустрия активно работает в сфере импортозамещения и создает новые лекарственные препараты.
"Помогают здесь также меры, принятые правительством Российской Федерации по ускоренной регистрации медизделий и лекарств, находящихся в зоне потенциального риска дефектуры, но наряду с ассортиментной доступностью нужно обеспечивать и физическую доступность конкретным пациентам лекарственных препаратов", - рассказал замминистра.