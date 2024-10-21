Доктор Мясников назвал указывающие на редкий вид диабета признаки

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал признаки, указывающие на редкий вид диабета. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор заявил, что постоянная жажда и частые позывы к мочеиспусканию могут быть симптомами несахарного диабета.

«Не исключено, что у вас проблема с гипофизом, с несахарным диабетом (...). У многих людей это встречается», — пояснил медик.

Специалист рекомендовал при перечисленных симптомах проверить уровень антидиуретического гормона в организме.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, что интервальное голодание противопоказано людям с сахарным диабетом. Офтальмолог Михаил Коновалов, в свою очередь, назвал интервальное голодание неполноценной диетой.

До этого Мясников предупредил, что сахарозаменители могут быть смертельно опасны. Доктор заявил, что сахарозаменители, которые содержатся в диетических напитках и других продуктах без сахара, повышают риск инфаркта и инсульта.