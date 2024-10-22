Хирурги спасли жизнь пациенту с редким заболеванием кишечника

В больницу городского округа Реутов поступил 62-летний мужчина с жалобами на боль в животе и невозможность принимать пищу, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«В Реутовскую больницу поступил 62-летний мужчина с жалобами на сильную боль в животе и невозможность принимать пищу. Проведенное обследование выявило непроходимость 12-перстной кишки. Причиной стало редкое заболевание – дуоденальная кистозная дистрофия кишечника», – говорится в сообщении.

Как уточняется, при этом заболевании в кишечнике образуются кисты – небольшие полые образования, наполненные жидкостью. Они могут перекрывать просвет кишки и создавать ее непроходимость.

«Состояние пациента требовало экстренного оперативного вмешательства. Для восстановления проходимости верхнего отдела желудочно-кишечного тракта понадобилось удаление пораженной части 12-перстной кишки и части желудка. Поврежденные ткани восстановили с помощью имплантата из тонкой кишки. Также восстановили целостность общего желчного протока», – приводятся в сообщении слова заведующего хирургическим отделением Павла Кудрявцева.

Отмечается, что в настоящее время пациент уже выписан домой под амбулаторное наблюдение. Он может вести обычный образ жизни с небольшим ограничением – питаться дробно и не переедать.