Подмосковные онкологи впервые прооперировали пациента с опухолью ребра

В Московский областной онкологический диспансер обратился 52-летний мужчина с жалобами на боль в грудной клетке. Диагносты выявили у него фибромиксому ребра — редкий вид доброкачественной опухоли, состоящей из разросшегося хряща. Она может переродиться в рак, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Некоторое время назад у мужчины была травмирована грудная клетка. Ко врачу он обратился не сразу, а тогда, когда боль в области ребер усилилась. Врачи обнаружили у пациента фибромиксому ребра. Само новообразование никак себя не проявляло.

«Такая опухоль встречается крайне редко и в нашем учреждении мы впервые провели торакоскопическую операцию по удалению ребра с опухолью. Хирургическое вмешательство выполнили щадящим методом — через три прокола. Это позволило снизить интенсивность и продолжительность послеоперационной боли и обеспечить более быстрое восстановление пациента», — рассказал заведующий отделением торакальной онкологии №1 Сергей Тараров. ⠀

По результатам гистологического исследования опухоль оказалась доброкачественной, и дальнейшее лечение мужчине не потребовалось. Врачи предотвратили риск перерождения новообразования в рак. пациента уже выписали домой. Он вернулся к обычной жизни.

Специалисты напоминают, что важно регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Доказано, что своевременное выявление доброкачественных новообразований позволяет не допустить их перерождения в рак. А ранее выявление злокачественной опухоли значительно улучшает результаты лечения.