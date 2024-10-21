К каким последствиям могут привести препараты для снижения веса

Препараты для снижения веса могут иметь серьезные побочные эффекты, поэтому не следует назначать их себе самостоятельно. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

© Газета.Ru

В качестве примера она привела фентермин, содержащийся в некоторых препаратах для похудения. По ее словам, вещество способствует снижению аппетита, однако может вызывать бессонницу и повышение давления.

«Важно помнить, что каждый случай индивидуален. Перед началом приема любого препарата необходимо проконсультироваться с врачом, который сможет оценить ваше состояние здоровья и предложить наиболее подходящий вариант лечения», — подчеркнула Тананакина.

Она добавила, что лечение ожирения — это сложный процесс, который требует комплексного подхода. Основой любой стратегии похудения должны быть изменения в образе жизни.

Бариатрический хирург, доктор медицинских наук Владимир Самойлов до этого объяснил, чем опасно ожирение и почему от него невозможно избавиться самостоятельно.

Он напомнил, что ожирение — это хроническое рецидивирующее заболевание, которое ведет к развитию сопутствующих — сахарного диабета второго типа, проблемам с сердцем и суставами, сонному апноэ и другим. По его словам, когда индекс массы тела перешел отметку в 30, похудеть самостоятельно и сохранить результат надолго практически невозможно.

Ранее диетолог назвала продукт, который не дает сбросить лишний вес.