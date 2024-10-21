Врач: в России нужно создать центры по лечению ожирения

В России нужно создать специализированные государственные центры по лечению ожирения, где будут работать врачи различных специальностей, чтобы справиться с этой проблемой. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-диетолог, руководитель клиники «Коррекция веса» Алексей Ковальков.

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«Почему один человек ест все подряд, и он не набирает вес, а другой постоянно сидит на диетах, ходит в спортзал и постоянно борется с весом? Это системное заболевание, которое нужно лечить у эндокринолога. Но поскольку у нас в России нет ни одного специализированного центра, я имею в виду государственного, только частные, которые бы занимались этим вопросом, то и заболевание мы не вылечим», — сказал эксперт.

При этом он уточнил, что в случае, если в семье есть несколько людей с ожирением, можно попробовать семейный подход для похудения. Ковальков подчеркнул, что ситуацию с ожирением получится улучшить, если каждый член семьи будет следить за своим питанием и поддерживать друг друга в стремлении к здоровому образу жизни.

Врач-эндокринолог, к.м.н., диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева до этого рассказала «Газете.Ru», что то, чем мы ужинаем, может серьезно повлиять на набор веса. Наиболее опасным в этом плане считается блюда, богатые жирам, углеводам и солью. Одним из них является жареное мясо с картошкой или запеченное мясо по-французски, уточнила она.

Ранее доктор объяснил, почему люди с ожирением не могут похудеть самостоятельно.