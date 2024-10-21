Эксперты заявили о снижении эффективности антибиотиков

По словам специалистов, человечество находится на грани возвращения к временам, когда пенициллин еще не был открыт. Основной причиной этого становится чрезмерное потребление антибиотиков для лечения респираторных заболеваний, против которых они неэффективны. В своей статье издание подчеркивает, что такая практика приводит к росту антибиотикорезистентности.

© Poslednie-novosti.com

Согласно статистике, к 2050 году от инфекций, устойчивых к антибиотикам, могут погибнуть более 39 миллионов человек по всему миру. Уже сейчас в странах Европейского Союза устойчивые патогены ежегодно уносят жизни 35 тысяч человек.

Эксперты также отмечают, что с 2017 года было одобрено всего 12 новых антибиотиков, что ставит под угрозу эффективность лечения инфекционных заболеваний. Проблема требует срочного внимания и действий со стороны медицинского сообщества и государственных органов, чтобы предотвратить катастрофические последствия для здоровья населения.