Какова угроза появления «супербактерии», способной унести миллионы жизней

Антибиотики становятся все более неэффективными, и это представляет самую большую медицинскую угрозу за последние десятилетия. Об этом в очередной раз напомнил журнал Bild. Проблема антибиотикорезистентности, по мнению ВОЗ, входит в число первостепенных рисков распространения инфекционных заболеваний, которые, по мнению экспертов, из-за отсутствия эффективных лекарств к 2050 году могут унести 39 млн жизней.

© Российская Газета

Уже сегодня из-за заражения устойчивыми штаммами бактерий ежегодно гибнет около 35 тысяч человек. Как возникает антибиотикорезистентность и что можно сделать, чтобы уменьшить риски ее возникновения, "Российской газете" рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Что такое резистентность к антибиотикам?

Андрей Поздняков: Антибиотикорезистентность - это наличие у бактерии устойчивости к воздействию определенными видами антимикробных препаратов. Врожденная резистентность - это когда та или иная бактерия изначально не чувствительна к определенным антибиотикам. Например, возбудитель дизентерии (шигелла) устойчива к пенициллину, поэтому им лечить эту инфекцию бесполезно.

При этом все большую тревогу вызывает приобретенная резистентность: появляются новые штаммы бактерий, на которые антибиотики, которые ранее были эффективны, уже не действуют. В процессе эволюции бактерии меняются, приобретают новые свойства, и среди них выживают те, которые "не поддаются" антибактериальным препаратам. Например, делают непроницаемой свою клеточную стенку, и лекарство не может проникнуть в клетку.

Постоянно идут разговоры о появлении "супербактерии", которую нельзя убить ни одним из известных антибиотиков. Насколько реальна эта угроза?

Андрей Поздняков: У разных бактерий устойчивость к антибиотикам формируется по-разному. Некоторые из них никогда ее не формируют, либо формируют, но очень медленно. Другие - наоборот, меняются и приобретают резистентность быстро. Например, с "госпитальной флорой" очень трудно бороться. Это, например, виды синегнойной палочки, ацинетобактер, золотистый стафилококк, фекальный стрептококк и другие микробы. Они быстро приобретают устойчивость и к антисептикам, и к антибиотикам, формируют так называемую полирезистентность (множественную устойчивость), и поэтому это настоящий бич для отделений реанимации, хирургических отделений, роддомов, то есть тех мест, где активно используется массированная антибиотикотерапия.

Если эти микробы попадают в организм человека, находящегося в тяжелом состоянии, - прямая угроза его жизни, так как подавить их разрушающее действие просто нечем. Неслучайно ученые разных стран ищут новые виды антибиотиков, но это очень сложная задача.

Во время пандемии и особенно после нас стали предупреждать: нельзя принимать антибиотики необоснованно, например, для лечения вирусных инфекций. А как правильно ими лечиться?

Андрей Поздняков: Самые распространенные ошибки, приводящие к антибиотикорезистентности, - применение маленьких доз препарата либо слишком короткий (или прерванный) курс лечения. При малых дозировках в организме не возникает бактерицидная концентрация, которая уничтожает все бактерии. Часть из них остается и приобретает резистентность. Выжившие бактерии начинают активно размножаться и распространяются дальше в популяции, переходят к другим людям.

Показательна история с гонореей. Изначально вызывающий это заболевание микроб был чувствителен ко всем антибиотикам и прекрасно поддавался лечению. Но, к сожалению, очень многие пациенты, заразившись, занимались и занимаются самолечением. В результате гонококк стал устойчив к целому ряду антибиотиков. Сейчас это одна из "супербактерий", которая может быть серьезной угрозой для людей, которые ею заразятся.

Антибиотики следует принимать строго по назначению врача. Важно исключить разовые приемы препарата, пропивать весь курс целиком, даже если состояние улучшилось. Если вдруг возникает пропуск дозы, лечение необходимо продлить на один прием препарата. Оптимальный вариант - перед отменой антибиотиков убедиться в том, что бактерии нейтрализованы: нужно сдать общий анализ крови и анализ на С-реактивный белок.