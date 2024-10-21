Как пожилому человеку поддерживать здоровье глаз?

Возрастные изменения затрагивают все органы, в том числе глаза. Пенсионерам часто диагностируют такие заболевания, как катаракта, глаукома, диабетическая ретинопатия, возрастная дальнозоркость, разного рода проблемы с сетчаткой. Многие из перечисленных патологий развиваются стремительно, поэтому необходимо минимум раз в год посещать офтальмолога и проходить полное обследование.

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«Сопутствующие заболевания способны влиять на остроту зрения. Некоторые прогрессируют практически бессимптомно, поэтому отсутствие жалоб - не повод пропускать плановый визит к специалисту. Пенсионерам, уже находящимся в группе риска, нужно проверять здоровье глаз каждые шесть месяцев», - рассказала изданию «Вести Подмосковья» врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Анна Шелобанова.

Доктор Шелобанова напомнила о правилах, которые помогут сохранять зрение в нормальном состоянии и не перегружать глаза. Так, во время чтения или работы за компьютером необходимо каждый час делать перерывы, массировать веки или выполнять гимнастику для глаз. При появлении сухости специалист рекомендует пользоваться увлажняющими каплями. Также важно избегать тусклого и слишком яркого света, регулировать настройки монитора в соответствии с окружающим освещением.

«Экран должен находиться на расстоянии вытянутой руки чуть ниже уровня глаз, книга - в 35-40 сантиметрах от лица под углом 45 градусов. Лежа или в транспорте читать не стоит. В первом случае книга находится слишком близко, создается нагрузка на позвоночник, а во втором глаза перенапрягаются от тряски и плохо освещения», - объяснила собеседница издания.

В 2023 году ученые Глазного центра Мичиганского университета провели исследование, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Ophthalmology. Они проанализировали данные почти 3 тысяч пожилых людей в возрасте 71+, проверивших зрение и прошедших когнитивные тестирования. У пациентов с плохим зрением оказалась распространена деменция. Этот диагноз был у 22% из тех, кто плохо видит вблизи, у 26% из плохо видящих вдаль и у 33% из имеющих средние и тяжелые нарушения зрения на дальнее расстояние. По данным ученых, участники исследования, имеющие более одного вида нарушения зрения, на 35% чаще страдали деменцией.