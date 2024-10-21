Эксперты назвали симптомы аденовирусной инфекции

Аденовирусная инфекция является одной из разновидностей ОРВИ. Она может долго сохраняться вне организма, а также хорошо выдерживает низкие температуры.

Инкубационный период этой инфекции длится от одного дня до двух недель. Причем болезнь начинается остро через проявления как общих, так и специфических симптомов. Среди главных признаков: воспаление слизистой оболочки носа (ринит), глотки (фарингит) или миндалин (тонзиллит), острый конъюнктивит и диарейный синдром.

Сначала поднимается температура тела. Она может достигать 38-39 градусов, а иногда даже и выше. Также часто присутствуют: вялость, снижение аппетита или его полное отсутствие, мышечные боли.

Одновременно с этим возникает поражение дыхательных путей. В этот момент пациент жалуется на выделения из носа. При осмотре также выявляется покраснение и отек глотки, появление белого налета на миндалинах, увеличение подчелюстных и шейных лимфатических узлов.

При переходе в одну из форм бронхита человек страдает от осиплости голоса, сухого кашля, боли в горле и одышки.

А если аденовирус поражает глаза, то к этим симптомам присоединяется конъюнктивит. Определить его можно по рези, жжению, сильному и постоянному слезотечению, чувству инородного тела. Заметны покраснение и отек. Если ничего не предпринимать, то он перейдет в кератит с поражением роговицы.

Чтобы защититься от аденовирусной инфекции, следует придерживаться некоторых рекомендаций. Во-первых, стоит соблюдать режим, заниматься физкультурой и сбалансированно питаться. Во-вторых, необходимо защищать свой организм от переохлаждения и не принимать лекарства без назначения врача. И в-третьих, в сезон простуд избегать скопления людей, не контактировать с больными, мыть руки с мылом, носить маску.

Ранее в Роспотребнадзоре дали 7 советов по укреплению иммунитета.