Гематолог назвала болезни, о которых говорит повышенный гемоглобин

Принято считать, что низкий гемоглобин —– плохо, а вот высокий — другое дело. Однако существует и верхняя граница нормы. Чем грозит повышение гемоглобина и количества эритроцитов в крови, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

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По мнению детского гематолога клиники «Рассвет» Дарьи Федоровой, слишком высокий гемоглобин и чрезмерно большое число эритроцитов могут быть симптомами болезни.

— У мужчин концентрация гемоглобина не должна превышать 165 г/л, у женщин —– 160 г/л, — уточнила врач.

Чрезмерно большое число эритроцитов повышает вязкость крови, делает ее слишком густой, что повышает риск развития тромбозов, инфаркта миокарда и ишемических инсультов, предупредила гематолог.

Причин, по которым гемоглобин может быть повышен, множество, отметила специалист:

Во-первых, это повышение может быть компенсаторным.

Основная функция гемоглобина — транспорт кислорода к тканям и органам. Поэтому, если организм испытывает гипоксию (кислородное голодание), концентрация гемоглобина растет для того, чтобы преодолеть дефицит кислорода, объяснила врач:

— Так бывает при хронических заболеваниях легких и сердца, у курильщиков, а также у людей, находящихся в высокогорье. Кроме того, гемоглобин повышается при увеличении концентрации эритропоэтина — гормона, регулирующего выработку эритроцитов. Повышенный эритропоэтин характерен для стеноза почечных артерий, а также некоторых злокачественных опухолей.

Во-вторых, повышение гемоглобина может быть связано непосредственно с нарушением работы костного мозга.

— Так происходит при заболевании, называемом истинная полицитемия. При истинной полицитемии костный мозг вырабатывает бесконтрольно большое количество клеток (помимо эритроцитов, могут быть повышены и лейкоциты, и тромбоциты), — сообщила гематолог.

Самые редкие причины повышения гемоглобина — наследственные.

При так называемых семейных эритроцитозах у пациентов есть генетические особенности, определяющие чрезмерную выработку эритроцитов. Повышенный гемоглобин и число эритроцитов при этом отмечаются с раннего детства, добавила врач.