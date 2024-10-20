Чем «старше» гастрит, тем сложнее вернуть слизистую в норму

Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая в своем телеграм-канале отметила: гастрит - это воспаление слизистой оболочки желудка, которое может проявляться в различных формах. В зависимости от очага различают такие виды, как антральный (в нижней части желудка), очаговый (локальное воспаление), эритематозная гастропатия (воспаление слизистой желудка) и пангастрит (обширное хроническое воспаление).

Для точного определения типа заболевания требуется гистологическое исследование.

Гастрит делится на две стадии. Острый может быть спровоцирован стрессом или инфекцией Хеликобактер пилори. Хронический - может протекать бессимптомно.

Выделяют несколько видов заболевания.

Поверхностный гастрит может долго не вызывать дискомфорта и обычно обнаруживается случайно. От него можно избавиться за 2-4 недели с помощью обычной диеты.

Атрофический гастрит - осложнение поверхностного, ведущее к атрофии клеток. Требует контроля, чтобы избежать прогрессирования и ухудшения состояния.

Эрозивный - острая форма, возникающая из-за стресса или чрезмерного употребления алкоголя и лекарств типа НПВС. Восстановление возможно за 2-4 недели.

Гастрит, вызванный Хеликобактером лечится антибиотиками, они убивают бактерию, но воспаление может остаться. Очень важно продолжать восстанавливать слизистую после терапии.

Медик напоминает, что этот недуг часто сочетается с другими заболеваниями ЖКТ, такими как холецистит и колит, и требует внимательного лечения.