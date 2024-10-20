Ученые нашли связь между плохим здоровьем зубов и риском инфаркта

Нелеченый кариес негативно влияет на состояние сосудов и может привести к инфаркту. Такой вывод сделали ученые Манипальского колледжа стоматологических наук в журнале BDJ Open.

«Загрязнение полости рта может вызывать системное воспаление и ухудшение состояния сосудов, что в свою очередь повышает риск инфаркта», — пишет «МедЗдрав.инфо» со ссылкой на научную статью.

При этом образование кариеса ученые связали с чрезмерным потреблением сладкого.

Избыток сахара в рационе и плохое состояние зубов в совокупности делают организм более уязвимым к инфекциям, нарушая целостность кишечного барьера. Кроме инфаркта, это грозит неалкогольной жировой болезнью печени из-за неправильного питания, отметили исследователи.

Ранее ученые выяснили, что болезни десен повышают риск развития рака шеи и головы на 50%. Вероятность заболевания поможет снизить поддержание гигиены полости рта.