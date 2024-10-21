Как принимать лекарства, чтобы не снизить их эффективность

Эффективность и безопасность лекарств зависят от их правильного приема. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт сети «Клиника Фомина» Анна Симбирцева.

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Специалист подчеркнула, что важно обсудить правила приема конкретных препаратов с лечащим врачом.

— Необходимо уточнить, существуют ли рекомендованные часы для приема таблеток, чем их можно запивать и от каких напитков и продуктов следует временно воздержаться. Также важно выяснить, можно ли принимать разные таблетки одновременно или требуется соблюдать определенные интервалы, — посоветовала терапевт.

Врач предупредила:

Совершенно точно не следует запивать лекарства алкоголем, так как это может значительно увеличить риск побочных эффектов.

Есть препараты, которые следует принимать отдельно от еды и строго соблюдать минимум час с некоторыми продуктами. Это относится, например, к препаратам железа.

Для того чтобы не нарушать их всасывание в желудочно-кишечном тракте, следует разделять их прием с употреблением чая, кофе, молочных и некоторых других продуктов.

Существует небольшое количество лекарств, которые нужно принимать вместе с определенной пищей. Например, дерматологи рекомендуют запивать системные ретиноиды жирной пищей, а фтизиатры могут советовать принимать некоторые препараты с кислым соком или размешивать гранулы в йогурте.

— Подробные рекомендации по приему лекарств в зависимости от пищи дают гастроэнтерологи. Иногда врач может указать, что прием препарата возможен «независимо от еды», — уточнила терапевт. — Если врач не давал особых указаний и в инструкции к препарату не указано, что его можно запивать чем-то, кроме воды, лучше использовать именно воду. Неизученные комбинации с чаем, кофе, соком, кефиром и другими напитками могут изменить эффективность лекарства.

Очень важно запивать таблетки достаточным количеством воды — не менее 100–150 мл, чтобы препарат достиг желудка, а не застрял в глотке или пищеводе, что может вызвать дискомфорт, добавила доктор.

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