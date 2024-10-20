Врачи избавили женщину от многолетней сильнейшей боли в коленях

От многолетней боли в коленных суставах избавили 71-летнюю пенсионерку врачи областной больницы №4 города Ишима Тюменской области. Пациентке выполнили сложные операции на ногах.

«71-летняя жительница Ишима уже дважды перенесла сложные операции на ногах, — рассказали в Департаменте здравоохранения Тюменской области. — На протяжении долгих 15 лет она страдала от невыносимой боли в коленных суставах».

Первую операцию — тотальное эндопротезирование левого коленного сустава — заведующий отделением травматологии ОБ №4 Парвинжон Амонович Азимов выполнил в 2023 году. Год спустя тот же хирург помог женщине избавиться от деформирующего остеоартроза правого коленного сустава, выполнив тотальное эндопротезирование.

«Вы настоящий врач от Бога, — написала пациентка в отзыве о работе хирурга. — Я желаю вам дальнейших успехов в вашем нелёгком труде».

ИА «Уральский меридиан» ранее публиковала рекомендации тюменского врача, как женщинам проводить самообследование груди.