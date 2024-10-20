Как понять, что организм не справляется с токсинами в кишечнике

Три сигнала, предупреждающие о том, что организм плохо справляется с количеством ядов и токсинов в кишечнике, перечислил врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов.

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По его словам, неприятный запах изо рта предупреждает о том, что нарушен баланс микрофлоры в ротовой полости. И часто это возникает из-за роста патогенных микроорганизмов в кишечнике. Также состояние может быть связано с пониженной кислотностью желудочного сока и кариозными зубами, пишет врач в Telegram-канале.

При дисбиозе кишечника у человека появляется и неприятный запах от тела. В этой ситуации высоко вероятна повышенная нагрузка на печень. Это говорит о том, что организм не справляется с количеством токсинов.

Переизбыток патогенной флоры в кишечнике и проблемы с желчным пузырем во многих случаях проявляют себя трещинами или шелушениями кожи.

"Это также множественные дефициты по витаминному статусу", - добавил Михаил Кутушов.

Речь идет о витаминах А, Е, нехватке железа.

Среди других признаков, которые требуют обращения к специалистам, - постоянная сухость во рту (признак обезвоженности, нередко встречается при инсулинорезистентности), слабость и сонливость после приема пищи - особенно в обед. Такое состояние с 13:00 до 17:00 может указывать на дефицита железа и "уставшие" надпочечники.

На обезвоживание и гипофункцию щитовидной железы в ряде случаев указывают отеки по утрам. Стоит проверить почки, если после пробуждения вы наблюдаете в зеркале "отечные мешочки" под глазами, предупредил профессор.

Среди безопасных способов очистить кишечник от ядов токсиколог назвал ограничение в рационе добавленного сахара, молочных продуктов, быстрых углеводов, которые мы получаем из белого риса, макарон, хлеба. По возможности надо убрать рафинированное масло, быструю еду (бургеры, картошку фри и прочее), добавив в питание семена укропа, кориандра, фенхеля, льна, если нет противопоказаний.