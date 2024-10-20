Минздрав меняет правила лечения болезней сердца

Российское министерство здравоохранения приняло важное решение для всех граждан, страдающих от болезней сердца.

Профильное ведомство одобрило новые правила диагностики и лечения таких заболеваний, сообщает ИА DEITA.RU.

Нововведения заработают с 1 января 2025 года. Специалисты Минздрава решили, что на всех этапах лечения россиян с болезнями сердца должна работать мультидисциплинарная команда в соответствии с индивидуальным планом реабилитации.

В ее состав должны входить: врача по физической реабилитационной медицине, кардиолог, терапевт или врач общей практики с опытом ведения пациентов в зависимости от локальных возможностей, специалист по физической реабилитации, диетолог, психолог или психотерапевт.

Учитывая, что пациенты с хронической сердечной недостаточностью имеют экстремально высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений, а также необходимость в коррекции медикаментозной терапии, реабилитологам предписано либо иметь сертификат специалиста по кардиологии, либо пройти дополнительное обучение по этому направлению.

Контролировать состояние больных сердечными заболеваниями со следующего года будут комплексно. В частности, по показаниям с помощью стандартизированных опросников будут отслеживать когнитивные функции.

У людей старше 60 лет будут проводить скрининг старческой астении — синдрома, при котором человек испытывает слабость, а для оценки риска падений будут применяться такие методы, как «Краткая батарея тестов физического функционирования», тест «Встань и иди», и «Шкала оценки риска падений Морсе».

Кроме этого, как пишет «Парламентская газета», согласно новым правилам Минздрава, врачи будут обращать внимание на психосоциальные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе тревожные и депрессивные состояния.