Рак легких занимает первое место по летальности в списке онкологических заболеваний – около 17 % смертей от всех онкозаболеваний. Первые признаки рака легких перечислил врач-онколог, кандидат медицинских наук, сотрудник Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Евгений Черемушкин.

Согласно словам специалиста, рак легких сложно обнаружить на этапе развития. Только 14 % пациентам удалось диагностировать болезнь на первой стадии. Такая разновидность рака быстро развивается, а также склонна к раннему метастазированию. Эксперт отметил связь между курением обычных и электронных сигарет и раком легких. Опухоль небольшого размера, появившуюся в легком, нельзя самостоятельно заметить из-за строения данного органа. Однако Черемушкин назвал признаки, которые помогут выявить онкологическое заболевание.

«Опухоль выявляется с метастазами, потому что такова биология. Большая часть населения, особенно курильщики, имеют хронические воспалительные процессы в легких, мы никак не отличим обычный кашель или мокроту от опухольной патологии. Однако вокруг опухоли образуется большое количество ранимых сосудов, поэтому появление крови – это первое, что должно насторожить. Потеря веса, слабость, температура – это общие симптомы интоксикации», – уточнил кандидат медицинских наук.

Метастазы появляются, когда клетки теряют связь с соседями после того, как сформировали первичный очаг. Они передвигаются по лимфатической жидкости.

«Сосудистая система замкнутая, а лимфа обтекает все ткани. Именно через нее клетки начинают двигаться по потоку и встречают первые лимфоузлы. Вдыхание и вдыхание это стимулирует движение клетки. Опухолевая клетка делится и становится лысой, она ни за что не отвечает, ни в чем не участвует, цепляется и дает рост новому поражению», – подчеркнул врач.

Черемушкин рекомендовал каждый год делать рентген легких, следить за своим здоровьем и при необходимости посещать докторов, так как любые изменения в организме могут стать причиной возникновения болезни, информирует «Радио 1».

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