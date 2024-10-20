Невролог назвала первые признаки инсульта

Невролог Аракелян: Первыми признаками инсульта являются слабость и онемение конечности
Инсульт – это острое нарушение кровообращения в головном мозге и одна из основных причин инвалидности и смертности во всем мире. Врач рассказала об основных его признаках.
Невролог Анна Аракелян отметила, что профилактика инсульта является важной частью здорового образа жизни.
Часто первые симптомы инсульта замечают окружающие без медобразования. Важно распознать признаки инсульта в первые минуты и вызвать скорую. Спасти человека от инвалидности можно в первые 4,5 часа после начала приступа.
Сначала человек может испытывать ряд тревожных симптомов. Среди них слабость и неловкость в одной из конечностей. Часто это ощущение сопровождается онемением. Больному становится трудно понимать речь окружающих. Кроме того, ему самому сложно произнести слова, которые не складываются в предложения.
Затем появляется сложность с удержанием равновесия, человек шатается во время ходьбы. У больного кружится голова и могут возникнуть болезненные ощущения. Он не справляется с простыми задачами.
Внешними признаки являются онемение половины лица, языка и губ, а также исчезновение носогубной складки с одной стороны. Постепенно человек может испытывать судороги, тошноту и даже рвоту. В крайних случаях больной теряет сознание.
При появлении указанных симптомов нужно немедленно обратиться за медпомощью. Быстрая реакция поможет спасти жизнь и избежать инвалидности.
Роспотребнадзор отмечает рост заболеваемости пневмонией в 16 регионах РФ. Ранее в Госдуме предложили отнести коронавирус к легкой группе ОРВИ.