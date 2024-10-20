Невролог назвала первые признаки инсульта

Инсульт – это острое нарушение кровообращения в головном мозге и одна из основных причин инвалидности и смертности во всем мире. Врач рассказала об основных его признаках.

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Невролог Анна Аракелян отметила, что профилактика инсульта является важной частью здорового образа жизни.

Часто первые симптомы инсульта замечают окружающие без медобразования. Важно распознать признаки инсульта в первые минуты и вызвать скорую. Спасти человека от инвалидности можно в первые 4,5 часа после начала приступа.

Сначала человек может испытывать ряд тревожных симптомов. Среди них слабость и неловкость в одной из конечностей. Часто это ощущение сопровождается онемением. Больному становится трудно понимать речь окружающих. Кроме того, ему самому сложно произнести слова, которые не складываются в предложения.

Затем появляется сложность с удержанием равновесия, человек шатается во время ходьбы. У больного кружится голова и могут возникнуть болезненные ощущения. Он не справляется с простыми задачами.

Внешними признаки являются онемение половины лица, языка и губ, а также исчезновение носогубной складки с одной стороны. Постепенно человек может испытывать судороги, тошноту и даже рвоту. В крайних случаях больной теряет сознание.

При появлении указанных симптомов нужно немедленно обратиться за медпомощью. Быстрая реакция поможет спасти жизнь и избежать инвалидности.

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