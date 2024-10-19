Один из самых смертельных: почему возникает рак кишечника и какие симптомы его выдают
Рак кишечника, или колоректальный рак, занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости онкологией и смертности от нее во многих странах. Это серьезное заболевание, которое требует внимательного отношения к факторам риска, к ранней диагностике и адекватной терапии. О причинах возникновения рака кишечника, его симптомах, методах диагностики и профилактики «Вечерняя Моква» узнала у врача-гастроэнтеролога сети «Клиника Фомина» Алены Трапезниковой.
Причины возникновения рака кишечника
Как рассказала врач, рак кишечника может развиваться под воздействием различных факторов, включая:
- наследственность — наличие случаев колоректального рака в семье увеличивает риск развития заболевания. Генетические синдромы, такие как семейный аденоматозный полипоз и синдром Линча, значительно повышают вероятность возникновения рака;
- возраст — большинство случаев колоректального рака регистрируется у людей старше 50 лет. С годами вероятность заболевания возрастает;
- диету — употребление большого количества красного и переработанного мяса, а также низкое потребление клетчатки может способствовать развитию онкологии кишечника;
- ожирение — лишний вес и малоподвижный образ жизни являются факторами, способствующими повышению риска возникновения рака;
- наличие воспалительных заболеваний кишечника, таких как язвенный колит и болезнь Крона;
- курение и алкоголь.
Симптомы рака кишечника
Рак кишечника может проявляться различными симптомами, которые могут варьироваться в зависимости от стадии заболевания, пояснила специалист. Среди них:
- изменения в работе кишечника (диарея, запоры);
- кровь в стуле;
- необъяснимая потеря веса;
- боли или дискомфорт в животе, особенно ночные;
- общая слабость.
— Важно отметить, что на ранних стадиях заболевание может протекать бессимптомно. Поэтому регулярные медицинские осмотры важны для своевременной диагностики, — подчеркнула гастроэнтеролог.
Диагностика рака кишечника
По словам доктора, для диагностики рака кишечника используется:
- колоноскопия — визуальное исследование ободочной кишки с помощью эндоскопа. Это основной метод, позволяющий не только диагностировать, но и удалять полипы, которые могут предшествовать раку;
- лабораторные исследования — клинический анализ крови для выявления анемии, кал на скрытую кровь.
Профилактика рака кишечника
Для профилактики возникновения рака кишечника, по мнению специалиста, важно придерживаться следующего ряда правил:
- сбалансированная диета (увеличьте потребление фруктов, овощей и продуктов, богатых клетчаткой, ограничьте красное и переработанное мясо);
- физическая активность (регулярные физические упражнения способствуют улучшению общего cамочувствия и снижают риск развития хронических заболеваний);
- отказ от вредных привычек — курения и алкоголя;
- регулярные обследования (людям старше 45 лет или тем, у кого есть отягощенная наследственность по колоректальному раку, рекомендуется проходить колоноскопию каждые 5 лет).
— Рак кишечника — это серьезное заболевание, но при своевременной диагностике и активных мерах профилактики его можно избежать. Важно знать о факторах риска, прислушиваться к своему организму и регулярно проходить медицинские осмотры. Заботьтесь о своем здоровье и не стесняйтесь обращаться к врачу при наличии каких-либо настораживающих симптомов, — заключила доктор.