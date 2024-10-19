Почему возникает рак кишечника и какие симптомы его выдают

Рак кишечника, или колоректальный рак, занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости онкологией и смертности от нее во многих странах. Это серьезное заболевание, которое требует внимательного отношения к факторам риска, к ранней диагностике и адекватной терапии. О причинах возникновения рака кишечника, его симптомах, методах диагностики и профилактики «Вечерняя Моква» узнала у врача-гастроэнтеролога сети «Клиника Фомина» Алены Трапезниковой.

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Причины возникновения рака кишечника

Как рассказала врач, рак кишечника может развиваться под воздействием различных факторов, включая:

наследственность — наличие случаев колоректального рака в семье увеличивает риск развития заболевания. Генетические синдромы, такие как семейный аденоматозный полипоз и синдром Линча, значительно повышают вероятность возникновения рака;

возраст — большинство случаев колоректального рака регистрируется у людей старше 50 лет. С годами вероятность заболевания возрастает;

диету — употребление большого количества красного и переработанного мяса, а также низкое потребление клетчатки может способствовать развитию онкологии кишечника;

ожирение — лишний вес и малоподвижный образ жизни являются факторами, способствующими повышению риска возникновения рака;

наличие воспалительных заболеваний кишечника, таких как язвенный колит и болезнь Крона;

курение и алкоголь.

Симптомы рака кишечника

Рак кишечника может проявляться различными симптомами, которые могут варьироваться в зависимости от стадии заболевания, пояснила специалист. Среди них:

изменения в работе кишечника (диарея, запоры);

кровь в стуле;

необъяснимая потеря веса;

боли или дискомфорт в животе, особенно ночные;

общая слабость.

— Важно отметить, что на ранних стадиях заболевание может протекать бессимптомно. Поэтому регулярные медицинские осмотры важны для своевременной диагностики, — подчеркнула гастроэнтеролог.

Диагностика рака кишечника

По словам доктора, для диагностики рака кишечника используется:

колоноскопия — визуальное исследование ободочной кишки с помощью эндоскопа. Это основной метод, позволяющий не только диагностировать, но и удалять полипы, которые могут предшествовать раку;

лабораторные исследования — клинический анализ крови для выявления анемии, кал на скрытую кровь.

Профилактика рака кишечника

Для профилактики возникновения рака кишечника, по мнению специалиста, важно придерживаться следующего ряда правил:

сбалансированная диета (увеличьте потребление фруктов, овощей и продуктов, богатых клетчаткой, ограничьте красное и переработанное мясо);

физическая активность (регулярные физические упражнения способствуют улучшению общего cамочувствия и снижают риск развития хронических заболеваний);

отказ от вредных привычек — курения и алкоголя;

регулярные обследования (людям старше 45 лет или тем, у кого есть отягощенная наследственность по колоректальному раку, рекомендуется проходить колоноскопию каждые 5 лет).