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Один из самых смертельных: почему возникает рак кишечника и какие симптомы его выдают

Рак кишечника, или колоректальный рак, занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости онкологией и смертности от нее во многих странах. Это серьезное заболевание, которое требует внимательного отношения к факторам риска, к ранней диагностике и адекватной терапии. О причинах возникновения рака кишечника, его симптомах, методах диагностики и профилактики «Вечерняя Моква» узнала у врача-гастроэнтеролога сети «Клиника Фомина» Алены Трапезниковой.

Почему возникает рак кишечника и какие симптомы его выдают
© Вечерняя Москва

Причины возникновения рака кишечника

Как рассказала врач, рак кишечника может развиваться под воздействием различных факторов, включая:

  • наследственность — наличие случаев колоректального рака в семье увеличивает риск развития заболевания. Генетические синдромы, такие как семейный аденоматозный полипоз и синдром Линча, значительно повышают вероятность возникновения рака;
  • возраст — большинство случаев колоректального рака регистрируется у людей старше 50 лет. С годами вероятность заболевания возрастает;
  • диету — употребление большого количества красного и переработанного мяса, а также низкое потребление клетчатки может способствовать развитию онкологии кишечника;
  • ожирение — лишний вес и малоподвижный образ жизни являются факторами, способствующими повышению риска возникновения рака;
  • наличие воспалительных заболеваний кишечника, таких как язвенный колит и болезнь Крона;
  • курение и алкоголь.

Симптомы рака кишечника

Рак кишечника может проявляться различными симптомами, которые могут варьироваться в зависимости от стадии заболевания, пояснила специалист. Среди них:

  • изменения в работе кишечника (диарея, запоры);
  • кровь в стуле;
  • необъяснимая потеря веса;
  • боли или дискомфорт в животе, особенно ночные;
  • общая слабость.
— Важно отметить, что на ранних стадиях заболевание может протекать бессимптомно. Поэтому регулярные медицинские осмотры важны для своевременной диагностики, — подчеркнула гастроэнтеролог.

Диагностика рака кишечника

По словам доктора, для диагностики рака кишечника используется:

  • колоноскопия — визуальное исследование ободочной кишки с помощью эндоскопа. Это основной метод, позволяющий не только диагностировать, но и удалять полипы, которые могут предшествовать раку;
  • лабораторные исследования — клинический анализ крови для выявления анемии, кал на скрытую кровь.

Профилактика рака кишечника

Для профилактики возникновения рака кишечника, по мнению специалиста, важно придерживаться следующего ряда правил:

  • сбалансированная диета (увеличьте потребление фруктов, овощей и продуктов, богатых клетчаткой, ограничьте красное и переработанное мясо);
  • физическая активность (регулярные физические упражнения способствуют улучшению общего cамочувствия и снижают риск развития хронических заболеваний);
  • отказ от вредных привычек — курения и алкоголя;
  • регулярные обследования (людям старше 45 лет или тем, у кого есть отягощенная наследственность по колоректальному раку, рекомендуется проходить колоноскопию каждые 5 лет).
— Рак кишечника — это серьезное заболевание, но при своевременной диагностике и активных мерах профилактики его можно избежать. Важно знать о факторах риска, прислушиваться к своему организму и регулярно проходить медицинские осмотры. Заботьтесь о своем здоровье и не стесняйтесь обращаться к врачу при наличии каких-либо настораживающих симптомов, — заключила доктор.

Болезни и лекарства
Алена Трапезникова