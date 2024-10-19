Специалисты объяснили, почему могут синеть губы

Изменение цвета губ при нормальной комнатной температуре может свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе организма, сообщает издание The Day.

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Медики называют такой симптом цианозом. Если губы синеют без видимых на то причин, человеку необходима квалифицированная помощь.

Почему могут синеть губы

Главной причиной недуга является недостаток кислорода в крови. При этом синеватый оттенок приобретают не только губы, но и иные части тела.

Приводить к дефициту кислорода могут такие заболевания сердечно-сосудистой системы, как, например, тромбоэмболия легочной артерии.

Есть и иные возможные причины:

Курение и алкоголь;

Отравление токсическими веществами;

Дефицит железа в крови;

Патологии дыхательных систем.

Что делать, если посинели губы

Если это произошло вследствие переохлаждения, нужно как можно быстрее зайти в теплое помещение и закутаться в плед. Также необходимо выпить горячий напиток и заняться легкой физической активностью, чтобы улучшить циркуляцию крови.

Заядлым курильщикам либо тем, кто употребляет много алкоголя, поможет только отказ от пагубных привычек.

Если губы синеют из-за анемии, то есть недостатка железа, нужно включить в рацион следующие продукты:

Телятину и печень;

Гранат и виноград;

Томаты и свеклу.

Тем не менее, следует помнить, что длительная анемия требует помощи врача и приема препаратов, которые содержат железо.