Специалисты объяснили, почему могут синеть губы
Изменение цвета губ при нормальной комнатной температуре может свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе организма, сообщает издание The Day.
Медики называют такой симптом цианозом. Если губы синеют без видимых на то причин, человеку необходима квалифицированная помощь.
Почему могут синеть губы
Главной причиной недуга является недостаток кислорода в крови. При этом синеватый оттенок приобретают не только губы, но и иные части тела.
Приводить к дефициту кислорода могут такие заболевания сердечно-сосудистой системы, как, например, тромбоэмболия легочной артерии.
Есть и иные возможные причины:
- Курение и алкоголь;
- Отравление токсическими веществами;
- Дефицит железа в крови;
- Патологии дыхательных систем.
Что делать, если посинели губы
Если это произошло вследствие переохлаждения, нужно как можно быстрее зайти в теплое помещение и закутаться в плед. Также необходимо выпить горячий напиток и заняться легкой физической активностью, чтобы улучшить циркуляцию крови.
Заядлым курильщикам либо тем, кто употребляет много алкоголя, поможет только отказ от пагубных привычек.
Если губы синеют из-за анемии, то есть недостатка железа, нужно включить в рацион следующие продукты:
- Телятину и печень;
- Гранат и виноград;
- Томаты и свеклу.
Тем не менее, следует помнить, что длительная анемия требует помощи врача и приема препаратов, которые содержат железо.