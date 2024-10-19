Гастроэнтеролог рассказала о причинах пищевой непереносимости

Врач-гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Ольга Евлашева в беседе с RT рассказала о таком неприятном состоянии организма, как пищевая непереносимость. Пищеварительная система не усваивает какой-либо продукт, так как организм не может выработать достаточно фермента, необходимого для расщепления. Чаще всего пищевая непереносимость проявляется в виде непереносимости лактозы - иными словами, человек не может усваивать молочную продукцию.

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Некоторые пациенты сталкиваются и с непереносимостью гистамина. Они не усваивают сыр, ананасы, бананы, авокадо, шоколад и красное вино, так как их организм не вырабатывает достаточное количество фермента диаминоксидазы.

Симптомы пищевой непереносимости возникают через несколько часов после употребления проблемной пищи. Чаще всего у пациента начинается диарея, боль в животе, появляется усталость и головная боль, в некоторых случаях возникает сыпь. Важно отметить, что пищевая непереносимость и аллергическая реакция на продукт - разные диагнозы. Второй связан с реакцией иммунной системы, а не с ЖКТ.

Также гастроэнтеролог Евлашева обратила внимание, что при пищевой непереносимости следует вести дневник питания, чтобы отслеживать реакцию своего организма на те или иные продукты. При появлении симптомов следует проконсультироваться с врачом, чтобы он назначил анализы крови и правильное лечение.