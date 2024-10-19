Слишком много энергии: почему это должно вас насторожить

Психотерапевт объяснил, почему приливы энергии иногда несут в себе опасность, сообщает издание «Горящая изба».

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Что такое гипомания

По словам психотерапевта, гипомания является более легкой формой мании – периода слишком повышенного настроения и раздражительности, который может длиться несколько месяцев.

Как правило, мания чередуется с эпизодами депрессии. Она встречается при циклотимии, сезонном аффективном расстройстве, послеродовом психозе, шизоаффективном либо биполярном расстройстве.

Гипомания так же, как и мания, включает в себя такие симптомы, как повышенная продуктивность, энергичность и приподнятое настроение, слишком большая общительность, рискованное поведение. Приступы гипомании меньше по продолжительности, чем мания, и длятся около одной-двух недель.

Как распознать гипоманию

Симптомы могут меняться со временем и проявляться по-разному у людей. Эксперт перечислил несколько примеров гипоманиакального поведения:

Необычно повышенная активность и энергия в течение четырех дней и более;

Гиперсексуальность;

Уменьшенная потребность во сне;

Перескакивание с одной темы на другую, не связанную с разговором;

Приподнятое или раздражительное настроение, которое обычно человеку не свойственно;

Проявление резкости в тех ситуациях, в которых не было для этого повода;

Импульсивные траты, которые оказываются человеку не по карману;

Более быстрый темп речи, чем обычно;

Агрессия, раздражительность и враждебность.

Психотерапевт отмечает, что на гипоманию указывает любой из перечисленных симптомов, который сохраняется в течение трех дней и более. Сочетание нескольких симптомов означает серьезный приступ гипомании.

Почему появляется гипомания

Ученые до сих пор не пришли к выводу относительно механизма возникновения мании и гипомании. Однако научные исследования показывают, что во время этих приступов у человека чересчур активны подкорковые структуры мозга, а структуры коры мозга, наоборот, ослаблены.

Гипомания может возникать не только при психических заболеваниях, но и при употреблении алкоголя или запрещенных веществ. Также ее причиной может стать слишком сильный стресс, генетика, некоторые растительные добавки.

Что делать при гипомании

Специалист советует обратиться за поддержкой к близким или специалисту, если вы заметили у себя симптомы гипомании. Также будет полезно вести дневник настроения, чтобы отследить триггеры и контролировать приступы. Попробуйте техники релаксации, придерживайтесь здорового образа жизни, а также старайтесь следовать распорядку дня.