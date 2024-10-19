«Дыши легко»: новый проект по борьбе с заболеваниями органов дыхания

По статистике заболевания органов дыхания стабильно входят в первую десятку причин смертности во всем мире. И Россия не исключение. Среди наиболее опасных диагнозов в пульмонологии — хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма, которыми сегодня только по официальным данным страдают более 7 миллионов россиян. Поддержать всех, кто впервые столкнулся с этими диагнозами у себя и близких, дать полную и правдивую информацию о диагностике и лечении астмы и ХОБЛ и тем повысить качество и продолжительность жизни миллионов пациентов — такую амбициозную цель поставили перед собой создатели нового российского социального информационного проекта «Дыши легко».

© unsplash

«Несмотря на динамичное развитие медицинской помощи и усилия врачей, сегодня многие продолжают искать ответы на волнующие вопросы о диагностике и лечении своего заболевания в интернете. При этом онлайн ресурсы зачастую содержат недостоверную и даже опасную для здоровья информацию. "Дыши легко" – это новый шаг в поддержке пациентов и их близких, надежное дополнение к работе с лечащим врачом, который и сам может направить пациента на сайт. Все материалы, опубликованные на платформе проходят медицинскую модерацию, и при этом учитывают самые актуальные запросы», — отметил, представляя проект д.м.н., профессор, академик РАН, главный внештатный специалист пульмонолог МЗ РФ Сергей Николаевич Авдеев.

По мнению экспертов, «Дыши легко» — не просто просветительский сайт, это динамично меняющаяся платформа, где пациенты могут поделиться личными историями, а врачи предложить материалы для публикации. Уже сейчас на портале есть ответы на юридические вопросы, материалы о ментальном здоровье и много другой, полезной и важной информации.