Нейрохирург рассказал, почему болит шея и что с этим делать

Боль в шее — одна из самых частых причин, по которой люди идут к врачу. До 75 процентов людей хотя бы раз в жизни сталкивались с этой неприятностью. Чаще всего такая боль проходит сама, но у половины пациентов она может возвращаться и перерастать в хроническую проблему. Что делать, если у вас заболела шея, и когда нужно идти к врачу, рассказал «Вечерней Москве» руководитель центра лечения боли сети «Клиника Фомина», кандидат медицинских наук, нейрохирург Станислав Тимонин.

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Откуда эта боль

Цервикалгия, или боль в шее, бывает разной — от легкого дискомфорта до неприятных «прострелов». Причин у нее множество: это может быть напряжение мышц, травмы, возрастные изменения в позвоночнике, а иногда стресс или неудобное положение.

Кто в группе риска

Есть ряд факторов, которые могут спровоцировать боль в шее и усилить ее. К ним относятся, например, генетика, тревожность, проблемы со сном и даже курение. Любопытно, что люди с лишним весом чаще страдают от боли в шее. А уж если работа сидячая или связана с длительным напряжением мышц, то риск боли в шее только растет.

Какая бывает боль

Она может быть острой — появиться внезапно и пройти за несколько недель. Может быть подострой, когда боль длится от шести недель до трех месяцев, или хронической, если беспокоит более трех месяцев. По характеру боль делят на три типа:

Неспецифическая боль — вызвана активизацией болевых рецепторов в шейном отделе позвоночника;

Шейная радикулопатия — боль из-за защемления нерва (например, грыжа диска);

Специфическая боль — когда проблема связана с определенным заболеванием.

Что делать, когда болит шея

План действий зависит от того, какая у вас боль: острая или хроническая.

Если боль острая

Обычно врачи советуют принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Они довольно эффективны и безопасны по сравнению с другими обезболивающими. Они снимают воспаление и боль и помогают двигаться дальше без лишнего дискомфорта.

Если боль хроническая

Тут нужен комплексный подход: регулярная лечебная гимнастика и даже психологическая работа с собой, например, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Задача: помочь вам иначе реагировать на боль и снизить ее влияние на вашу жизнь.

Как предотвратить проблемы

Чтобы избежать болей в будущем, стоит пройти обучение правильной осанке, выполнять регулярные упражнения и соблюдать баланс нагрузки на шею. Это не только спасет от неприятных ощущений, но и улучшит общее самочувствие.

Физическая терапия и упражнения

Самое простое, что можно сделать: поддерживать мышцы шеи в тонусе, регулярно их растягивать и укреплять. Особенно полезны упражнения для плечевого пояса, которые помогают снять напряжение.

Когда пора к врачу

Если у вас болит шея, то лучше в любом случае обратиться к врачу. Иногда боль в шее — это просто боль, которая пройдет. Но иногда за ней может скрываться более серьезная проблема. Стоит срочно обратиться к врачу, если:

Боль появилась после серьезной травмы или ДТП;

Вместе с болью появилась слабость в руках или ногах;

Проблемы с координацией;

Есть головокружение;

Сильная слабость или лихорадка.

Лучше перестраховаться, чем потом бороться с осложнениями.

Даже небольшие изменения в привычках могут сильно облегчить боль в шее. Ну а если простые методы не помогают — не стесняйтесь обращаться к специалистам.