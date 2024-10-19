Онколог обсудил проблемы рака груди

В Новосибирской области в 2024 году выявлено более 1000 случаев заболевания раком молочной железы, после рака кожи данное заболевание по-прежнему занимает второе место в структуре онкологии. Главный онколог региона привел статистику заболеваемости на сайте Минздрава НСО.

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«В 2023 году у нас в Новосибирской области было выявлено 1802 женщины, у которых диагностирован рак молочной железы, — говорит врач. — В 2024 году за 9 месяцев 1061, то есть заболевших меньше, чем 2023 году. В прошлом году был какой-то взрывной рост заболеваемости не только раком молочной железы, но и по другим локализациям. Мы просто за голову хватались».

Осложняет ситуацию то, что обычно начало заболевания протекает бессимптомно. Причинами болезни врачи называют, в первую очередь, наследственность и гормональные сбои.

«Ранние месячные, долгая поздняя менопауза, сахарный диабет, какое-то психоэмоциональное напряжение, поздние роды — все это влияет на вероятность развития рака молочной железы. Влияют ли пирсинг, тесный бюстгальтер, травмы и другие факторы на развитие онкологических заболеваний, ни один врач сказать не сможет, потому что мы базируемся на доказательной медицине». — поясняет врач.

Сергей Фурсов также развенчал миф о том, что причиной онкозаболевания может стать и кормление грудью. Наоборот, считает онколог, это физиологический и совершенно нормальный процесс, так как молочная железа хотя бы 1-2 раза в жизни должна выполнить свою функцию.

Чтобы выявить возможное заболевание на ранних стадиях, надо проходить диспансеризацию (для старшего возраста обследование на рак груди входит в программу), проходить маммографическое обследование.

«Что такое скрининг? Это проверка всех без разбора: болит, не болит, есть жалобы, нет жалоб – всех проверяют, — объясняет Сергей Фурсов. — Потому что рак молочный железы на первом месте [у женщин], и лучше его выявить на первой-второй стадии, пока он маленький. На этой стадии у нас 90% выживаемости. Конечно, если есть жалобы, то не надо ждать 40 лет, надо сразу идти к врачу и делать УЗИ».

В качестве профилактики врач советует внимательно следить за своим здоровьем, поддерживать нормальный вес, правильно питаться, отказаться от курения и вредных привычек, нормализовать гормональный фон.