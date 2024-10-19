Что важно знать об антибиотиках

Антибиотики играют ключевую роль в лечении бактериальных инфекций, спасая миллионы жизней. Однако их неправильное использование может привести к серьезным последствиям, рассказала «Вечерней Москве» врач-терапевт сети «Клиника Фомина» Наталья Буракова.

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Важно понимать, как работают антибиотики, когда их следует принимать и как минимизировать риски при их использовании. Антибиотики — это лекарства, которые уничтожают или подавляют рост бактерий. Они применяются для лечения бактериальных инфекций и абсолютно не эффективны от вирусных заболеваний, таких как грипп или ОРВИ. Назначение антибиотиков при вирусных инфекциях не имеет обоснования.

Как работают антибиотики

Антибиотики вмешиваются в жизненно важные процессы бактерий: разрушение клеточной стенки (например, пенициллины), ингибирование синтеза белка (макролиды, тетрациклины) или ДНК (фторхинолоны). Это приводит к уничтожению бактерий или прекращению их размножения.

Почему антибиотики уничтожают бактерии, а не весь организм

Человеческие клетки не имеют тех структур, на которые нацелены антибиотики, таких как бактериальная клеточная стенка или рибосомы с отличной от человеческой структурой. Это позволяет антибиотикам действовать специфически на бактерии.

Когда нужно пить антибиотики

Антибиотики назначаются только при наличии бактериальной инфекции, подтвержденной клиническими или лабораторными данными. Нельзя принимать антибиотики «на всякий случай» или при вирусных инфекциях — это приводит к ненужным побочным эффектам и развитию устойчивости.

Чем опасны антибиотики

Антибиотики могут вызывать побочные эффекты, такие как аллергические реакции, диарея, нарушение микрофлоры и редкие серьезные осложнения. Их неправильное использование способствует развитию резистентности бактерий — одной из главных проблем современной медицины.

Надо ли после антибиотиков пить пробиотики

Доказательства необходимости пробиотиков после антибиотиков не являются убедительными. В некоторых случаях они могут помочь снизить риск антибиотик-ассоциированной диареи, но это не обязательная рекомендация. Важно сбалансированное питание для естественного восстановления микрофлоры.

Как правильно пить антибиотики

Принимать антибиотики нужно строго по назначению врача, в указанной дозировке и в течение всего курса. Недопустимо прекращать курс раньше времени, даже при улучшении самочувствия, так как это может привести к рецидиву инфекции и развитию резистентности.

Опасна ли устойчивость бактерий к антибиотикам

Это серьезная угроза. Бактерии, выработавшие устойчивость, становятся неподвластны стандартной терапии. Это усложняет лечение инфекций и увеличивает смертность. Важно использовать антибиотики только по показаниям.

Как принимать антибиотики и не сделать хуже

Следуйте указаниям врача, не принимайте антибиотики при вирусных инфекциях и не используйте лекарства, оставшиеся от предыдущего курса.