Терапевт предупредил, какие продукты могут привести к подагре

Если чрезмерно употреблять богатые пуринами продукты, может начать развиваться подагра, рассказала в беседе с aif.ru врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. По ее словам, также заболевание может возникнуть из-за алкоголя.

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«Переедание, повышенный вес, алкоголь и все продукты, которые содержат пурины, влияют на развитие подагры. Мясо, мясные бульоны богаты пуринами, их нужно исключать. Нужно следить за культурой питания», — объяснила медик.

Врач отметила, что продукты с консервантами также провоцируют подагру. Эти вещества содержатся в продуктах с длительным сроком хранения. Чтобы избавиться от этой болезни суставов и тканей, следует исключить из рациона мясные бульоны, алкоголь и молочные продукты.

«Это такая длительная работа над собой, над своим организмом. Очистка, культура питания. И тогда совершенно точно можно будет выздороветь», — добавила Лапа.

Ранее экс-солист российской поп-группы «Отпетые мошенники» Игорь (Гарик) Богомазов опроверг сообщения о своей госпитализации. Он отметил, что с ним все хорошо. По некоторым данным, артисту якобы стало плохо на фоне перенесенной пневмонии. Кроме того, у шоумена обнаружили артрит и подагру.