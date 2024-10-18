Психиатр рассказал, вызывает ли алкоголь увеличение веса

Алкоголь может оказать негативное влияние на здоровье, особенно при чрезмерном употреблении, однако правда ли, что он мешает похудеть? На этот вопрос ответила психиатр Лесли Хейнберг из Кливлендской клиники в США.

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По словам эксперта, алкоголь очень калориен, а также усиливает тягу к еде. Он может замедлить обмен веществ и тем самым затруднить потерю веса.

Лесли Хейнберг рассказала об исследовании 2019 года. Учёные обнаружили, что увеличение веса связано не с частотой употребления алкоголя, а с количеством выпитого за один раз.

«Результаты также показали, что среди женщин более интенсивное употребление алкоголя или пьянство было связано с повышенным риском ожирения».

Психиатр отмечает, что для улучшения результатов в снижении веса нужно выпивать умеренно, выбирать низкокалорийные варианты, пить много воды и заниматься спортом. Конечно, лучший вариант — отказаться от алкоголя совсем.