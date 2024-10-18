В каком случае нельзя есть хлеб

При воспалительных заболеваниях органов пищеварения, например при обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, из рациона исключаются все виды хлеба, кроме белого из муки высшего сорта, который можно употреблять в подсушенном виде. Остальные сорта могут усугубить течение болезни. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Клиники лечебного питания Федерального центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.

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«Так, например, ржаной хлеб может быть вреден при повышенной кислотности желудка. Есть мнение, что частое употребление этого продукта может привести к обострению гастрита. Однако для здорового человека черный хлеб безопасен. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта черный хлеб исключается из рациона на время лечения и диетотерапии. Как только наступает ремиссия, его можно постепенно вводить в небольших количествах», — рассказала диетолог.

А вот с развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета или ожирения хлеб никак не связан.