Названы привычки, чаще всего вызывающие рак груди у женщин

Курение и употребление алкоголя являются одними из главных причин развития рака груди, предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. В беседе с NEWS.ru он отметил, что курящие женщины в четыре раза чаще страдают от онкологии.

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«В профилактике рака молочной железы важную роль играет отказ от курения и алкоголя. Женщины, которые курят, имеют повышенный риск развития рака молочной железы. По данным исследований, у курящих женщин риск возникновения рака в четыре раза выше, чем у некурящих. У бывших же курильщиц риск развития заболевания в два раза выше»‎, — пояснил Холдин.

По его словам, алкоголь увеличивает риски развития болезни, если употреблять его постоянно даже в небольших количествах. Врач уточнил, что онкологические заболевания молочной железы развиваются постепенно, поэтому их можно вычислить на начальном этапе.

Специалист посоветовал проводить самодиагностику и в случае возникновения любых сомнений обращаться к врачам. Холдин также призвал не забывать о регулярных чек-апах организма и женского здоровья.

Заммэра столицы Анастасия Ракова ранее рассказала, что в Москве более чем в два раза выросло количество исследований для раннего выявления онкологии. По ее словам, на это повлияло внедрение современных технологий и оборудования.