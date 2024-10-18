Депутат предложил отнести коронавирус к легкой группе ОРВИ

Россия успешно справилась с коронавирусом. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

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Он отметил, что теперь российские врачи обладают бесценным и тяжелым опытом пандемии и эпидемии. Но как раз это позволяет им в лечении новых заболевших.

В то же время медучреждения страны имеют в своем распоряжении все необходимое для лечения больных ковид и предотвращения заражения. Это лекарства, оборудование, вакцины, уточнил депутат.

В разговоре с РИА Новости Петров отметил, что несмотря на рост заболеваемости, говорить о рисках пандемии не стоит. Что касается разовых противоэпидемиологических мер, они вводятся, когда происходят какие-то небольшие вспышки, но они гасятся.

Поэтому на сегодняшний день ковид можно отнести к разряду ОРВИ, убежден депутат.

«В зимнее время года прежде всего нужно делать прививки от гриппа, желательно носить маску и соблюдать масочный режим. Также необходимо соблюдать профилактические мероприятия и принимать интерфероны, чтобы улучшать свой иммунитет», - добавил депутат.

Ранее были названы симптомы нового штамма коронавируса «Флирт». А аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил о том, что коронавирус может годами жить в организме человека.

В то же время вирусологи предупредили, что коронавирус может вернуться со всеми сопутствующими последствиями.