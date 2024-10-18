В абсолютном большинстве случаев гастрит никак не проявляется. Недомогание после «вредной» еды часто связано с функциональной диспепсией или другими заболеваниями ЖКТ, рассказала «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог клиники DocMed Любовь Лаврова.

«Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка. Воспалительный процесс протекает в слизистой оболочке, поэтому не может вызывать боль — болевые рецепторы находятся глубже, в толще стенки желудка. Эрозии в желудке тоже находятся в слизистой оболочке и не затрагивают нервно-мышечные окончания, поэтому эрозии тоже не болят. В редких случаях гастрит может проявляться тяжестью в верхней части живота», — рассказала врач.

Подтвердить наличие гастрита может только биопсия: для нее во время гастроскопии врач берет кусочек ткани, который отправляет на анализ. В большинстве случаев гастрит вызывает бактерия Helicobacter Pylori, иногда — прием нестероидных противовоспалительных средств или аутоиммунные заболевания.