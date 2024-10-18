Роспотребнадзор сообщил о тенденции к росту заболеваемости пневмонией

В России в 2024 году отмечается тенденция к росту заболеваемости внебольничными пневмониями. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

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Сообщается, что минимум в 16 российских регионах зафиксирован рост случаев заболевания пневмонией. При этом болеют и дети, и взрослые.

В частности, отмечается подъем заболеваемости в детских коллективах. Основным возбудителем является микоплазма.

По данным Роспотребнадзора, все случаи внебольничной пневмонии расследуются. Так, проводится комплексная лабораторная диагностика у заболевших, а также у лиц, которые контактировали с ними. Кроме того, проходят противоэпидемические мероприятия, пишут "Известия".