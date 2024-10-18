Врач рассказал, можно ли повторно заразиться менингитом

Иммунитет формируется только к вирусному менингиту, остальными разновидностями болезни есть риск заболеть повторно, предупредил заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнул, что при бактериальном менингите долговременный иммунитет не возникает.

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«После перенесенного вирусного менингита обычно формируется иммунитет к конкретному вирусу, вызвавшему заболевание. Однако это не защищает от других видов менингита. При бактериальном менингите долговременный иммунитет не формируется, и возможно повторное заражение», — пояснил врач.

Он уточнил, что болезнь может протекать в различных формах — от легкой до тяжелой. В первом случае симптомы схожи с признаками гриппа, предупредил Шахвеледов. Специалист отметил, что даже легкая форма требует внимания, так как состояние может ухудшиться.

«Менингит может протекать в различных формах — от легкой до тяжелой. Легкие формы встречаются, особенно при вирусном менингите, и могут напоминать симптомы гриппа. Однако даже легкая форма требует внимания, так как состояние может быстро ухудшиться. Бактериальный менингит чаще протекает в тяжелой форме и требует немедленного лечения», — добавил врач.

Ранее Шахвеледов рассказал, что вакцинация в соответствии с графиком прививок и соблюдение гигиены помогут защитить детей от менингита. Он подчеркнул, что важно избегать массового скопления людей. Кроме того, по словам медика, нужно укреплять иммунитет ребенка.