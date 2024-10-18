Почему от стресса может быть больно физически

Если вы вспомните об однажды перенесенных ярких болевых ощущениях, то ваши зрачки расширятся, а на кончиках пальцев рук выступят микроскопические капельки пота — это феномен так называемой кожно-гальванической реакции. Управлять этим процессом нельзя, тут наше сознание бессильно. Почему даже воспоминание о боли оказывает на человека такое влияние, рассказал «Вечерней Москве» остеопат, психофизиолог, автор книги «Боли нет» Начин Монгуш.

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Психофизиология — это наука, которая находится на стыке психики и физиологии человека, и она уже давно дала четкий ответ: наши эмоции действительно в значительной степени влияют на функциональное состояние тела. Однако даже до появления научных доказательств народная мудрость хранила знания об этом, например, в образных выражениях: «ком в горле», «на душе камень», «повесил нос» и так далее. А ведь эти фразеологизмы очень точно передают психофизиологическую связь между эмоциональным фоном и состоянием тела, подчеркнул специалист.

«Как эксперт по избавлению от болей в теле я постоянно наблюдаю, как человек, "повесивший нос", сутулится, жалуется на хроническую усталость и жжение в надплечье. А если это состояние он терпел много месяцев, то к этому списку добавится повышенное артериальное давление, поверхностный сон и головная боль. Ведь хронический спазм мышц надключичной области и шеи вызывает сужение кровеносных магистралей, питающих головной мозг, который начинает ощущать дефицит кислорода», — рассказал эксперт.

Когда с помощью мануальных техник пациента избавляют от мышечных спазмов и фасциальных нарушений, то нередко можно услышать такие слова благодарности: «Спасибо, доктор, у меня как будто гора с плеч свалилась», добавил собеседник «ВМ». На следующем приеме такой человек, скорее всего, скажет, что у него улучшилось настроение, а жизнь начала налаживаться.

По мнению эксперта, по-настоящему эффективной работой по избавлению пациентов от болей в теле может быть только комплексная терапия как с телом, так и с эмоциональным состоянием человека. Он также посоветовал не терпеть боль неделями, месяцами и годами.

«Боль — это язык нашего тела, на котором оно с нами общается, — пояснил остеопат. — Только так оно может попросить нас о помощи и внимании к себе».

Если вы почувствовали болевые ощущения в теле, надо сразу предпринимать меры, и пусть лучше этими мерами не будут обезболивающие таблетки, добавил собеседник «ВМ».

Движение — это жизнь, и поэтому в качестве профилактики стоит изменить сидячий образ жизни и начать больше двигаться. Это поможет не только предотвратить боли в теле, но и станет отличным заделом для поднятия жизненного тонуса и хорошего настроения, заключил Начин Монгуш.