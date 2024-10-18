Хирург развеял мифы о переломах костей

Перелом руки или ноги — одна из самых распространенных травм. Правильно диагностировать ее без специалиста бывает непросто, так как перелом легко спутать с ушибом, растяжением или вывихом. Эксперт Лаборатории «Гемотест», врач-хирург Нина Зубова рассказала порталу «Страсти», почему при малейшем подозрении на перелом важно обращаться к врачу и что делать, если поврежденная кость срослась неправильно.

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Считается, что при переломе руки человек не может пошевелить пальцами, а если сломана нога — на нее невозможно опереться. Это распространенное заблуждение.

«Пальцами невозможно пошевелить при сильном переломе, когда повреждены мышцы, нервы, значительно сместились отломки кости. Если перелом небольшой, конечность сохраняет свои функции, человек свободно шевелит пальцами рук и нередко на своих ногах доходит до врача», — Нина Зубова, эксперт Лаборатории «Гемотест», врач-хирург.

Переломы бывают закрытыми и открытыми. При закрытом переломе мышцы и кожа не повреждаются, при открытом концы поврежденной кости прорывают кожу, образуется открытая рана. Открытый перелом сложно с чем-то перепутать, а вот закрытый далеко не всегда получается диагностировать без врача и рентгенографии.

Чаще всего при закрытом переломе заметно деформируется конечность, а в месте повреждения кости развивается отек, образуется уплотнение-припухлость, которое может быть более горячим на ощупь. При ощупывании можно почувствовать смещение и хруст костей. Обычно человек, сломавший руку или ногу, чувствует сильную боль, но в некоторых случаях она не ощущается очень остро. Бывает, что человек с несложным переломом ноги, когда нет смещения в области повреждения кости, продолжает некоторое время ходить и даже может танцевать, испытывая дискомфорт, но считая это всего лишь последствие ушиба.

«Поэтому так важно при любой травме обратиться к врачу и сделать рентгеновский снимок. Только специалист сможет точно сказать, что это: вывих, ушиб, перелом или растяжение», — Нина Зубова, эксперт Лаборатории «Гемотест», врач-хирург.

Самое частое осложнение переломов — неправильно сросшаяся кость. Это может произойти из-за преждевременного снятия повязки или гипса, избыточной физической нагрузки во время реабилитации или неправильного лечения. Из-за неправильно сросшейся кости конечность может деформироваться, стать короче. Есть вероятность, что на месте повреждения атрофируются мышцы или образуется ложный сустав. Это происходит, когда на поврежденном участке образуется не костная, а хрящевая ткань. В этом участке части кости сохраняют подвижность, причиняя человеку боль при движении.