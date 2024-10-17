Врач рассказал, чем нельзя запивать лекарства

В холодное время года многие люди начинают активно укреплять свой иммунитет и прибегают к помощи противовирусных препаратов. Однако не многие задумываются о том, что выбор жидкости для их запивания может быть не менее важным, чем сам прием медикаментов. Мы пообщались с экспертом и узнали, чем не стоит запивать препараты и почему это так важно.

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Пульмонолог, врач общей практики Ольга Хачатрян рассказала:

"Большинство людей не задумываются о том, каким напитком или какой жидкостью лучше всего запивать лекарственные препараты. В идеале, конечно, это всегда чистая кипяченая вода, и объем жидкости должен быть не меньше 100 мл, в некоторых случаях и 200 мл. Чаем не рекомендуется запивать никакие лекарственные препараты, никакого эффекта от лечения не будет. Кофе несовместим с некоторыми таблетками, например, с антибиотиками. Когда человек принимает, например, препарат железа, запивает его кофе, то вот оно не усваивается организмом человека. Но кофе допустимо применять при употреблении, например, нестероидных противовоспалительных препаратов. Эффект обезболивающий наступает быстрее. Что касается соков. Научно доказано, что апельсиновый усиливает всасывание препаратов железа. Желательно таблетки от давления не запивать никаким соком. Однозначно не рекомендуется запивать лекарственные препараты грейпфрутовым напитком. Потому что в его состав входят активные вещества, которые в печени на время выключают активные ферменты, которые позволяют выводить медикаменты из нашего организма. Молоком не рекомендуется запивать антибиотики, потому что тот кальций, который содержится в молоке, вступает в связь с антибиотиками, с активными веществами, и образуются соли, которые могут оказать обратный эффект. Но им рекомендуется запивать, например, жирорастворимые витамины, как А, Е".

По словам врача, совместное употребление лекарственных препаратов и алкоголя запрещено. Газированные напитки тоже не рекомендуются. В частности, даже сладкая газировка вступает в такую реакцию, что можно вызвать токсическое воздействие на стенку желудка.